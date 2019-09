Mallorca. Eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen ist Mallorca. Wer dort zudem noch gerne Schnecken isst, sollte nun gut aufpassen.

An der Balearen-Universität in Palma wurde der gefährliche Ratten-Lungenwurm (Angiostrongylus cantonensis) entdeckt. Forscher fanden ihn in zwei Igeln. Der Wurm lebt, wie sein Name vermuten lässt, in Rattenlungen. Dort schlüpft er und wird in frühen Entwicklungsstadien ausgeschieden. Wenn nun Schnecken den Kot essen, kann der Wurm zu einer tödlichen Gefahr für Menschen und Tiere werden.

Vorsicht beim Verzehr von Schnecken

Forscher warnen deshalb davor, rohe oder nicht ausreichend gekochte Schnecken zu essen. Bei einer Infektion frisst der Parasit sich durch die Nerven ins Gehirn und kann dort ernsthafte Schäden verursachen. Hirnhautentzündungen sind einer der häufigsten Erkrankungen. In seltenen Fällen kann es sogar zum Koma oder Tod kommen.

Doch die Infektion ist selten, weltweit gab es erst 2880 nachgewiesene Fälle von Hirnhautentzündungen durch den Ratten-Lungenwurm. Es ist schon das zweite Mal, dass der Ratten-Lungenwurm in Europa entdeckt wurde. Eigentlich ist er in Südostasien, Australien, Nord- und Südamerika und einigen Ländern Afrikas zuhause.