ICE-Panne auf offener Strecke: Auch Minister Scheuer an Bord

Ein ICE auf der Strecke Hannover-Göttingen. Foto: Julian Stratenschulte

Hannover. Ein technisches Problem an einem ICE in Hannover sorgt für eine große Evakuierungsaktion. Rund 250 Fahrgäste müssen den Zug per Leitern verlassen und mitten auf dem Gleisbett umsteigen. Auch der Bundesverkehrsminister war unter den Beteiligten.