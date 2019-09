Leuchtendes Kreuzfahrt-Spektakel in Hamburg MEC öffnen

Die „MSC Preziosa“ verlässt den Hamburger Hafen. Foto: Jonas Walzberg

Hamburg. Ein Lichtspektakel im Hamburger Hafen: Fünf Kreuzfahrtschiffe verlassen in enger Folge den Hamburger Hafen in Richtung Nordsee. Der Hafen ist dabei in blaues Licht getaucht.