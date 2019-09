Flugtaxi am Mercedes Museum in Stuttgart. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Stuttgart. Daimler-Chef Ola Källenius hält fliegende Taxis für eine Lösung der Verkehrsprobleme in den Metropolen. "Ich bin überzeugt, dass wir auf diese Weise das Stauproblem in den Städten auf spezifischen Strecken lösen können", sagte er am Samstag vor einem Testflug des Volocopters in Stuttgart.