Zerstört ist eine Tankstelle nach dem Hurrikan Dorian in Freetown, Grand Bahama. Foto: dpa/Ramon Espinosa/AP

Nassau/Miami. Keine zwei Wochen nach Hurrikan "Dorian" zieht ein neues Wettertief am verwüsteten Norden der Bahamas vorbei. Tropensturm "Humberto" bringe heftige Regenfälle und Sturmböen in die Region um die Abaco-Inseln, wie der US-Wetterdienst am Samstag meldete.