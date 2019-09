Elf Tote bei Brand in brasilianischem Krankenhaus CC-Editor öffnen

Foto: afp

Rio de Janeiro. Ein Feuer in einem Krankenhaus in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro hat mindestens elf Menschen das Leben gekostet. Die Opfer wurden bereits im forensischen Institut identifiziert, wie Klinikdirektor Fabio Santoro am Freitag (Ortszeit) sagte. Die Suche nach weiteren Toten sei eingestellt worden.