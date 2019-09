Eine junge Frau wird am Strand mit Sonnencreme eingerieben. Foto: Bodo Marks

Salzgitter. Ausflügler sollten am Wochenende an Sonnenschutz denken: Die UV-Strahlung ist in ganz Deutschland hoch genug, um einen Sonnenbrand zu verursachen, warnt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).