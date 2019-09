Madrid. Sintflutartige Regenfälle im Südosten Spaniens haben ganze Landstriche überschwemmt und Autos von den Straßen gespült. Bewohner filmten das Ausmaß der Verwüstung.

Das schwere Unwetter über dem westlichen Mittelmeer hat nach den Balearen nun die spanische Festlandküste heimgesucht. In der Provinz Alicante kamen zwei Menschen ums Leben, wie spanische Medien berichteten. Die 70 Jahre alten Eheleute seien in der Gemeinde Caudete in ihrem Auto von den Fluten mitgerissen worden.

In der Gemeinde Ontinyent in der Provinz Valencia trat ein Fluss über die Ufer, 40 Einwohner wurden aus den Fluten gerettet und 150 weitere vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die Wand einer Schule stürzte ein, Verletzte gab es dabei nicht.

Schlimmste Unwetter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1917

Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1917 sei in Ontinyent so viel Regen gefallen, hieß es. Jorge Rodriguez, Bürgermeister der zwischen Alicante und Valencia gelegenen Stadt Ontinyent, sagt: "50 Menschen sind in Sicherheit gebracht worden. Diese Lage ist für uns neu. Die biometrischen Daten, die uns vorliegen und die mehr als 100 Jahre zurückgehen, zeigen, dass wir es in der Stadt mit den stärksten Regenfällen in einhundert Jahren zu tun haben. Das sorgt für sehr schwierige Situationen", berichtet er gegenüber Radio 5.

An einem Strand in Dénia (Alicante) soll es einen kleinen Tornado gegeben haben, wie Augenzeugen meldeten. Er hinterließ verwüstete Gebäude und entwurzelte Bäume.

Im Dorf Moixent wurden Fahrzeuge vom Wasser mitgerissen, wie im folgenden Video zu sehen ist. Die Behörden teilten mit, dass keine Personen in den Autos saßen,

Das Unwetter war am Donnerstag von Valencia und Alicante weiter südwestwärts Richtung Murcia und Almeria gezogen. In einigen Bereichen fielen den Berichten zufolge bis zu 200 Liter Regen in zwölf Stunden, das entspricht etwa einem Drittel des Jahresniederschlags in Berlin. In den Regionen Valencia und Murcia blieben die Schulen geschlossen. Am Freitag regnete es weiter, allerdings weniger intensiv.



In Font de la Figuera verwandelten sich die Bahnlinien zu Flüssen:

Auch in Orihuela bei Murcia gab es Hochwasser, was diese beiden Herrn nicht davon abhielt, es sich auf dem Gehweg bequem zu machen.

Lebensgefährlich ist dagegen die Aktion dieser Spanier in Molina de Segura, sich mit einer Luftmatratze in die Fluten zu stürzen:

Am Freitag verschärfte sich die Lage in Orihuela: Teile der Gemeinde müssen evakuiert werden, weil der Fluss Rio Segura in der Nacht übers Ufer trat. Dieses Video zeigt einen völlig überschwemmten Parkplatz neben einer Schnellstraße nach Orihuela:





Das mit der Abkürzung DANA (Isoliertes Tiefdruckgebiet in großen Höhen) bezeichnete Unwetter hatte zuvor über den Balearen gewütet, Sachschäden hinterlassen und in Teilen der Insel Mallorca den Schulbeginn nach den Sommerferien verzögert.



