Mit einem Speer im Hals und verwickelt in eine Fangschnur: Meeresschildkröte "Splinter" in der Tierklinik "The Turtle Hospital". Foto: The Turtle Hospital

Marathon. Mitarbeiter einer Tierklinik in Florida haben einen Speer aus einer Meeresschildkröte entfernt. Die etwa 70 Kilogramm schwere Schildkröte war am Wochenende von einer Bootsfahrerin an einem Riff vor Key Largo entdeckt worden - durchschossen von einem Speer und verwickelt in eine Fangschnur.