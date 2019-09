Strahlende Sonne über Schloss Moritzburg, dem einstigen Jagdschloss der Wettiner. Foto: Sebastian Kahnert

Offenbach. Noch einmal Freibadwetter: Am Wochenende wird es spätsommerlich warm in Deutschland. Am Sonntag sorgt Hoch „Gaia“ dafür, dass im Südwesten sogar die 30 Grad geknackt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.