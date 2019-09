Stuttgart/Kaarst. Mit 160 Stundenkilometern soll ein junger Mann im vergangenen Jahr auf eine Kreuzung in Stuttgart zugerast sein. Durch den Zusammenstoß mit einem Kleinwagen werden zwei Menschen getötet. Jetzt muss sich der 20-Jährige wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Nach einem tödlichen Unfall bei viel zu hoher Geschwindigkeit muss sich ein junger Autofahrer von diesem Mittwoch (9.00) an in Stuttgart wegen Mordes vor dem Landgericht verantworten. Ein Sportwagen als Mordwaffe, Geschwindigkeitsrausch als Motiv? Eine heikle Anklage in Stuttgart.

Was ist damals passiert?

In einer Nacht im vergangenen März rast der nun angeklagte 20-Jährige am Steuer eines gemieteten Jaguar-Sportwagens in einer Tempo-50-Zone mit mehr als 160 Stundenkilometern auf eine Kreuzung zu. Der junge Mann verliert allerdings bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über seinen Wagen. Er zieht nach links, prallt gegen einen stehenden Kleinwagen. Zwei Menschen sterben in dieser Nacht, ein 25-jähriger Mann aus Kaarst und seine 22-jährige Freundin. Beide waren erst kurz zuvor nach Stuttgart gezogen.

Worauf stützt sich die Anklage?

Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen fahrlässiger Tötung gegen den 20-Jährigen ermittelt, der selbst unverletzt geblieben war. Entscheidend für das Hochstufen auf eine Mordanklage war ein Gutachten zur Geschwindigkeit. Durch das Auswerten des Bordcomputers wurde auch herausgefunden, dass der Fahrer das Gaspedal kurz vor dem Unfall bis zum Anschlag durchgedrückt gehabt hatte. Trotz unklarer Verkehrslage sei der junge Mann mit Vollgas auf eine Kreuzung zugefahren, ein Crash sei lediglich vom Zufall abhängig gewesen. Der Jaguar-Fahrer habe dabei den Tod anderer zumindest billigend in Kauf genommen, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

Aber ist das nicht abwegig?



Nicht unbedingt, zunehmend wertet die deutsche Justiz Autorennen oder Raserei als Straftaten mit gravierenden Folgen auch für die Verursacher. Anfang März, nur wenige Tage vor dem fatalen Stuttgarter Crash, hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erstmals ein Mordurteil gegen einen rücksichtslosen Raser bestätigt. Der Mann hatte 2017 in Hamburg mit einem gestohlenen Taxi einen Menschen getötet und zwei schwer verletzt.

Dann ist es wahrscheinlich, dass sich die Staatsanwaltschaft durchsetzt?

Keineswegs, denn das Mordmotiv muss in jedem Einzelfall nachgewiesen werden. Selbst ein Autorennen mit Todesfolge ist also nicht immer gleich als Mord anzusehen. So wurde das deutschlandweit erste Mordurteil im Februar 2017 vom BGH kassiert. Die Richter sahen den bedingten Tötungsvorsatz bei den beiden Angeklagten nach einem tödlichen Autorennen in der Berliner Innenstadt nicht ausreichend belegt. Im neu aufgerollten Prozess wurden die Männer im März dann erneut wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Diese Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Was ist das für ein Auto?

Den Jaguar F4 soll der Unfallverursacher bei einem kleinen Verleih in Nürtingen (Kreis Esslingen) gemietet haben, der sich auf Luxuslimousinen spezialisiert hat. Im Internet wurde der Wagen bis zum Unfall mit dem Ausstattungsmerkmal "extrem laute Auspuffklappenanlage" beworben. Der Sportwagen hat 550 PS und beschleunigt laut Herstellerangaben in 5,7 Sekunden von 0 auf 100.

Wie kommt ein 20-Jähriger überhaupt an einen solchen Wagen?

Für den Wagen war nach Medienangaben lediglich ein Mindestalter von 19 Jahren vorausgesetzt. Verboten ist das nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherer (GDV) nicht: "Ein Autovermieter darf selbst entscheiden, wem er seine Fahrzeuge gibt. Wir geben da keine Altersgrenze vor für Haftpflichtversicherungen", sagte eine Sprecherin des GDV (Berlin).

Welche Kammer befasst sich mit dem Fall?

Der Prozess findet vor dem Landgericht Stuttgart statt. Da der angeklagte Mann zum Tatzeitpunkt allerdings jünger als 21 Jahre war, gilt er als Heranwachsender, und es wird öffentlich vor einer Jugendkammer verhandelt. Bislang sind Termine bis Mitte November angesetzt.