Mysteriöse Hundekrankheit in Norwegen

Ein Wissenschaftler untersucht in Oslo Gewebeproben eines an der noch unbekannten Krankheit gestorbenen Hundes. Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

Oslo. In Norwegen sind bislang mehr als 25 Hunde an den Folgen einer mysteriösen Darminfektion gestorben. Alle Tiere litten recht plötzlich an Erbrechen und blutigem Durchfall.