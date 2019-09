Essen/Hamburg. Damit hat die kleine Zoe aus Essen ganz bestimmt nicht gerechnet: Auf einen Brief an ihren verstorbenen Vater bekam sie tatsächlich eine Antwort.

Zum Geburstag ihres verstorbenen Vaters hat die kleine Zoe einen Brief geschrieben. "Happy Birthday zum 34.", schreibt sie in krakeliger Schrift. "Ich wünsche dir Alles gute." Und weiter: "Außerdem sollst du schön feiern da oben mit deinen Freunden. Bitte schreib mir zurück."

Den Brief lassen Katharina Hemsing und ihre Tochter in Essen mit einem Luftballon in den Himmel steigen. Und bekommen tatsächlich eine Antwort.

"Mir geht es gut hier oben"

"Auf diesem Wege möchte ich mich bei dem Finder des Ballons bedanken, der meine Tochter sehr glücklich gemacht hat", schreibt sie auf ihrem Facebook-Profil. Der Vater von Zoe sei schon vor vielen Jahren verstorben.

In ihrem Brief hat das kleine Mädchen geschrieben, dass sie selbst bald Geburtstag hat. "Viel Spaß auf deinem Geburtstag. Feiere schön", schreibt der anonyme Ballonfinder auf der Antwortkarte mit der Aufschrift "Ich habe dich nicht vergessen" und führt aus: "Mir geht es gut hier oben und es freut mich sehr, dass es dir auch gut geht."

Mit ihrem öffentlichen Facebook-Beitrag hofft Katharina Hemsing nun, den Absender vielleicht ausfindig machen zu können. Ihr Posting wurde bereits über 6500 Mal geteilt und hat beinahe 2000 Kommentare. Doch bisher hat sich der nette Brieffreund noch nicht gemeldet.