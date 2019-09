Der Herbst kommt in diesem Jahr früh: Ein Blick auf die unbenutzten Strandkörbe am Strand von Hooksiel. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Offenbach. Gleich mehrere Tiefs bringen in den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter nach Deutschland. Ab Sonntagnachmittag könne es regional, vor allem an den Alpen, zu stärkerem Regen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit.