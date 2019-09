Häselgehr. Am Freitag ist ein Deutscher auf einem Berggrat in den österreichischen Alpen gestolpert und in die Tiefe gestürzt.

Beim Wandern auf einem Berggrat ist ein Deutscher in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Innsbruck am Samstag mitteilte, stürzte der 50-Jährige am Freitag in den Lechtaler Alpen 250 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe.

Die vierköpfige Gruppe, mit der der Mann unterwegs war, wollte von der Wannenspitze auf einem Berggrat zu einem benachbarten Gipfel gelangen, als der 50-Jährige im Nebel auf dem leicht beschneiten Untergrund stolperte und abstürzte. Seine Begleiter alarmierten sofort die Rettungskräfte. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse stiegen Bergretter statt mit dem Hubschrauber zu Fuß zu der Unfallstelle auf, wo sie den Mann in den Abendstunden tot entdeckten. Erst am Samstagmorgen konnte er mittels eines Hubschraubers geborgen werden. Die Begleiter wurden von der Bergrettung schwer geschockt ins Tal begleitet und vom Krisen-interventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Zwei weitere Deutsche sterben

Laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA erlag ein 50-Jähriger in der Nacht zum Samstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, nachdem eine dreiköpfige Gruppe am Freitag in den Ötztaler Alpen zehn Meter tief in eine Gletscherspalte gestürzt war.

In Nassereith im Bezirk Imst verunglückte ein 60-jähriger Deutscher bei einer Klettertour in einem Klettergarten. Bei einer geführten Dreier-Seilschaft stürzte der Mann laut APA rückwärts in das Seil und und blieb kopfüber hängen. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

