SUV rast in Berlin-Mitte auf Gehweg – vier Menschen tot

Der Porsche kam an einem Bauzaun zum Stehen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin. In der Berliner Innenstadt kam es am Freitagabend zu einem schrecklichen Verkehrsunfall: Ein Auto raste über den Gehweg in eine Baulücke. Vier Fußgänger sterben, darunter ein Kleinkind. Die drei Autoinsassen sind schwer verletzt.