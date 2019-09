Belrin. In der Berliner Innenstadt ist es am Abend zu einem schrecklichen Verkehrsunfall gekommen. Vier Fußgänger sind tot, darunter laut Medienberichten auch ein Baby.

In Berlin-Mitte sind bei einem schweren Verkehrsunfall vier Menschen um Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind, wie die Feuerwehr am Freitagabend auf Twitter schrieb. Ein Auto war an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehweg gefahren. Dort sollen sich Menschen befunden haben.



Der Unfallhergang sei noch völlig offen, sagte ein Polizeisprecher. Auch war zunächst unklar, ob sich die Opfer im Auto oder auf dem Gehweg befanden. Die genaue Uhrzeit des Unfalls konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Bei dem Fahrzeug handele es sich um einen Porsche SUV, sagte er.

Die Polizei twitterte, die Gegend sei weiträumig abgesperrt worden. Zahlreiche Feuerwehrleute und Polizisten seien im Einsatz. Anwesende Zeugen würden befragt, um den Unfallhergang zu klären.

Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" mit Verweis auf die Feuerwehr ist auch ein Baby unter den Toten. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt.

