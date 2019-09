dpa/lno Hamburg. In wenigen Tagen feiert Guido Maria Kretschmer seinen ersten Hochzeitstag. Große Aufregung verspürt er nicht. Das liegt an seiner zeitlichen Orientierung.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer (54) macht um seinen ersten Hochzeitstag am Sonntag keinen großen Wirbel. „Eigene Jubiläen begeistern mich nicht so, weil ich sehr „Morgen-orientiert“ bin“, sagte der Designer der Deutschen Presse-Agentur.

In der Literatur und Kunst könne es schön sein, in die Vergangenheit zu blicken, in seinem eigenen Leben freue sich der 54-Jährige lieber auf das, was noch kommt. Das sei womöglich eine Grundlage von Design. „Wenn man immer nur daran denkt, was man für hübsche Sachen gestern gemacht hat, kann man so schlecht etwas Neues designen“. Kretschmer, bekannt durch die Vox-Sendung „Shopping Queen“, hatte im vergangenen Jahr auf der Insel Sylt seinen langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters geheiratet.