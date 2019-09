Hamburg/Düsseldorf. Schlimmer Verdacht gegen Christoph Metzelder: Der frühere Nationalspieler soll Kinderpornos über Whatsapp verschickt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Was bislang über den Fall bekannt ist – und warum der prominente Name früh öffentlich gemacht wurde.

Was wir bisher wissen

Tatvorwurf



Gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler Christoph Metzelder besteht der Verdacht der Verbreitung von Kinderpornografie. Sollte sich der Vorwurf bewahrheiten, wäre dies ein Verstoß gegen Paragraph 184b des Strafgesetzbuches zur Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften.



Auslöser der Ermittlungen

Den entscheidenden Hinweis erhält die Hamburger Polizei vor etwa drei Wochen von einer dritten Person. Wie am Donnerstag bestätigt wird, handelt es sich dabei um die "Bild"-Zeitung, die über den Verdacht gegen den Vize-Weltmeister von 2002 informiert. Daraufhin leitet die Polizei Ermittlungen ein und tritt mit der Zeugin, die von Metzelder kinderpornografisches Material erhalten haben soll, in Kontakt. Zunächst hatte es noch geheißen, die Frau habe zuerst Strafanzeige erstattet. Diese Angabe wird später jedoch noch einmal präzisiert. Eingeleitet wird das Ermittlungsverfahren durch die Hamburger Staatsanwaltschaft am 19. August. Weil der Hinweis bei der Hamburger Polizei eingeht, führt das Landeskriminalamt (LKA) in der Hansestadt die Ermittlungen, Metzelder wohnt aber in Düsseldorf.

Weiterlesen: Der Fall Metzelder: Was bisher geschah



Hausdurchsuchungen

Den LKA-Fahndern in der Abteilung für Sexualdelikte liegen zwei Durchsuchungsbeschlüsse des Hamburger Amtsgerichts vor. Am Dienstag greifen die Beamten Metzelder auf dem Gelände der Sportschule in Hennef in NRW auf . Metzelder macht dort gerade einen Trainerschein beim DFB. Die Männer begleiten den 38-Jährigen zunächst in die Räumlichkeiten der Sportschule, später zu seinem Wagen. Am frühen Abend fahren Metzelder und die Beamten zusammen zu seiner Privatadresse in Düsseldorf. Die Ermittler durchsuchen seine Wohnräume. Auch das Büro des Ex-Nationalspielers wird durchsucht. Hausdurchsuchungen sind bei dieser Art von Tatvorwurf durchaus üblich. Diese können schon bereits bei einem schwachen Anfangsverdacht angeordnet werden.

Beweismittel

Bei den Durchsuchungen stellen die Fahnder Handy, Laptop und Computer als Beweismittel sicher. Die Datenträger nehmen die Beamte mit zurück nach Hamburg, dort erstellen IT-Spezialisten zunächst Kopien. Diese Kopien werten die Sachverständigen mithilfe von Spezialprogrammen zum Auffinden von Kinder- und Jugendpornografie aus.

Verhalten von Metzelder

Reaktionen

Der Ex-Nationalspieler kooperiert während der Durchsuchungen mit den Ermittlern. Es gibt keine Festnahme. Laut Staatsanwaltschaft wurde dem Vize-Weltmeister von 2002 die Gelegenheit gegeben, sich zu dem Tatvorwurf zu äußern, allerdings macht der 38-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch. So teilt auch sein Management mit, dass man zu den laufenden Ermittlungen kein Statement abgeben wird. Derzeit gibt es offenbar auch keine Veranlassung für einen Haftbefehl, dafür müsste ein dringender Tatverdacht bestehen – und mindestens ein Haftgrund wie Flucht- oder Verdunkelungsgefahr vorliegen.

Metzelder verlässt am Donnerstag die von ihm mitgegründete PR-Agentur. Diese Entscheidung habe man gemeinsam getroffen, sagt sein Geschäftspartner Raphael Brinkert. Eine gemeinsame Fortführung der Agentur "BrinkertMetzelder" sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilt ebenfalls am Donnerstag mit: "Die Teilnahme von Christoph Metzelder am laufenden Fussballlehrer-Lehrgang ruht einvernehmlich bis zur Klärung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe." Die ARD, für die Metzelder immer wieder als Experte im Einsatz ist, reagiert bereits am Mittwoch: "Bis zur Klärung der Vorwürfe werden wir die Zusammenarbeit mit Christoph Metzelder ruhen lassen", teilt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky mit. Ein Sprecher der Krankenkasse Viactiv in Bochum sagt, dass Metzelder im kommenden Oktober nicht wie geplant am Jugend-Fußballturnier in Bad Driburg teilnehmen werde. Man bemühe sich um Ersatz.



Was wir nicht wissen

Grund für Bekanntwerden der Ermittlungen

Als die Fahnder des Hamburger LKA Metzelder in der Sportschule Hennef abholen, sind auch Journalisten der "Bild"-Zeitung vor Ort. Sie wissen bereits von der bevorstehenden Razzia bei dem Ex-Profikicker. Nach der ersten Meldung der "Bild"-Zeitung steigen dann weitere Medien in die Berichterstattung ein.

Verdachtsberichterstattung Journalisten dürfen und müssen mitunter sogar über möglicherweise begangene Straftaten informieren. Dieses Vorgehen nennt sich Verdachtsberichterstattung. Diese unterliegt strengen Vorgaben, die sich aus der Rechtssprechung und dem Pressekodex ergeben. So ist zuerst immer die Unschuld eines Verdächtigen anzunehmen und die Persönlichkeitsrechte dürfen nicht missachtet werden. Auch muss es genügend Anhaltspunkte geben, dass möglicherweise eine Straftat begangen wurde und diese muss eine gravierende Bedeutung haben. Als gravierend einzustufen ist ein Sachverhalt etwa wegen eines besonders schweren Tatvorwurfs oder auch der Tatausführung, zudem kann die Person des Täters eine Rolle spielen. Je bekannter die Person ist, desto wichtiger kann es sein, deren Namen zu nehmen.

Details zu fraglichen Bildern

Laut Informationen des "Spiegel" sollen auf den angeblich von Metzelder verschickten Bildern sexuelle Handlungen an unter 14-Jährigen zu sehen sein. Der Berichterstattung der "Bild"-Zeitung ist zu entnehmen, dass es sich bei der Anzahl der fraglichen Bilder um mindestens 15 handeln soll. Genauere Angaben auch zur Art der Bilder gibt es allerdings nicht. Auch ist nicht bekannt, woher das brisante Material stammen könnte.

Auswertung des gefundenen Materials

Bis jetzt gibt es noch keine Erkenntnisse zur Auswertung des fraglichen Materials. Je nach Größe der Datenmenge kann sich die Arbeit der IT-Fachleute beim LKA auch in die Länge ziehen.

Identität der Zeugin

Über die Frau, die die Ermittlungen gegen Metzelder in Gang setzt, ist bisher nur wenig bekannt. So ist noch vollkommen unklar, in welcher Beziehung sie zu dem Ex-Profikicker stand. In den sozialen Medien wird allerdings darüber spekuliert, die Zeugin könnte Metzelder gezielt falsch beschuldigen, vielleicht sogar aus Rache. Es handelt sich jedoch um reine Mutmaßungen.

Anklage und mögliche Strafen

Wenn sich der Verdacht erhärtet, muss Christoph Metzelder mit einer Anklage rechnen. In seinem Fall geht es auch um das Verbreiten von Kinderpornografie, was noch deutlich schwerer wiegt als der bloße Besitz. Im schlimmsten Fall droht dem Ex-Kicker eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis. Die Strafen könnten bei Ersttätern zur Bewährung ausgesetzt werden. Dies ist etwa abhängig vor der Menge der fraglichen Dateien und in welchem Maße verbreitet wurde. Noch nicht klar ist allerdings, ob es sich im Fall Metzelder tatsächlich um strafbares Material handelt.