Gera. Unbekannte haben das "Leben der Einsatzkräfte gefährdet", als sie in Gera der Feuerwehr das Wasser abdrehten, während die Helfer versuchten, einen Brand zu löschen. Die Polizei in Thüringen ermittelt.

Unbekannte haben im thüringischen Gera der Feuerwehr während der Löscharbeiten bei einem Hausbrand mehrere Wasserhydranten zugedreht. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Dienstag gerade dabei, das Feuer in einem leerstehenden Gebäude zu bekämpfen, als die Wasserzufuhr abbrach, wie die Polizei in Gera mitteilte. Die Feuerwehr entdeckte schließlich die drei geschlossenen Hydranten. Polizeibeamte sicherten die Wasserhydranten während der weiteren Löscharbeiten ab. Bilder des Brandes zeigen, wie stark das Feuer wütete:

Die Feuerwehr Gera äußerte sich "entsetzt" über den Vorfall.

Doch die Löscharbeiten der Geraer Feuerwehren wurden mehrmals unterbrochen, da Unbekannte Hydranten zugedreht hatten. "Das hat uns völlig entsetzt. Dies gefährdet das Leben der eingesetzten Kräfte“, schreibt der Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera auf seiner Facebook-Seite.

Dies habe das Leben der Einsatzkräfte gefährdet. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache und zur Manipulation der Wasserhydranten auf. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, das vierstöckige Haus war unbewohnt. Das Feuer wurde erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht.