Im hessischen Eschwege sind beim Absturz einer Wartungsgondel drei Menschen gestorben. Foto: Patrick Seeger/Symbolbild

Meißner/Eschwege. Bei Wartungsarbeiten an einem Sendemast stürzt eine Wartungsgondel 50 Meter in die Tiefe. Die drei Insassen sterben. Was könnte die Ursache des Unglücks sein?