Spurensuche im Zusammenhang mit der vermissten 23-jährigen Nathalie in Nordfriesland. Foto: Benjamin Nolte

Humptrup/Flensburg. Nach dem Fund einer Leiche an einem Feld in Nordfriesland wollen die Ermittler am Montag neue Erkenntnisse mitteilen. Ob es sich um die seit zwei Wochen vermisste 23-jährige Nathalie handelt, konnte die Polizei am Wochenende noch nicht sagen.