Malibu Hills. Der US-Schauspieler Kevin Hart soll laut US-Medien in den Malibu Hills verunglückt sein und schwere Verletzungen erlitten haben.

Der aus Filmen wie "Der Knastcoach" und "Night School" bekannte Schauspieler Kevin Hart ist laut US-Medien bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in den Malibu Hills am Sonntagmorgen. Der 40-Jährige stürzte laut dem US-Magazin "TMZ" mit seinem Oldtimer eine Schlucht hinunter. Laut "TMZ" saß Hart nicht selbst am Steuer. Neben dem Fahrer und dem Schauspieler befand sich noch eine Frau im Fahrzeug.

Schwere Rückenverletzungen

Hart und der Fahrer erlitten schwere Rückenverletzungen, die Beifahrerin benötigte keine medizinische Behandlung. Den Oldtimer kaufte sich Hart zu seinem 40. Geburtstag im Juli, das Autodach wurde beim Unfall vollständig zerstört.