Der Reisebus durchbrach eine Leitplanke und kippte anschließend um. Foto: dpa/Marcus Heinz

Rentwertshausen. Ein Reisebus ist am Sonntag in Thüringen von der Autobahn abgekommen und kippte zur Seite in einen Graben. Fünf Menschen wurden schwer, weitere Fahrgäste leicht verletzt.