Sorge um Schauspieler Felix van Deventer. Der 23-Jährige meldet sich mit einer Hiobsbotschaft aus dem Krankenhaus: "Ich hatte gestern einen Unfall und bin vier Meter tief vom Balkon gestürzt." Ein Teil seiner Wirbelsäule sei gebrochen. "Mehr ist aber zum Glück nicht passiert. Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Danke Gott!", schreibt er in seiner Insta-Story. Wir wünschen Felix von ganzem Herzen gute Besserung! #gzsz #felixvandeventer #gutezeitenschlechtezeiten #gzszjonas #gutebesserung #wirdenkenandich

A post shared by GZSZ (@gzsz) on Aug 31, 2019 at 1:41am PDT