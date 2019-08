Trümmerteile an der Autobahn 9: Die Motorradfahrer verstarben noch an der Unfallstelle. Foto: dpa/Bodo Schackow

Bad Lobenstein. Sie suchten Schutz vor dem Regen: In Thüringen ist ein Lastwagen in eine Gruppe Motorradfahrer gekippt, die unter einer Brücke standen. Sie starben noch an der Unfallstelle.