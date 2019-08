Foto: Olaf Mahlzahn

Hartenholm. Im Vorwege des Werner Rennens 2019 lief nicht alles so wie geplant. Denn Konny Reimanns 500-PS-Chevy-Chevelle blieb in Los Angeles beim Zoll hängen. Der Kultauswanderer wird jetzt mit seinem Plan B zum Rennen auf dem Drag Race antreten: Einem 68er Buick Riviera. Wir zeigen das Werner Rennen 2019 am Samstag im Livestream.