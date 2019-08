Roboré. Boliviens Präsident Evo Morales hat sich bei einem Termin zur Brandbekämpfung im brennenden Amazonas verlaufen.

"Wir sind fast eine Stunde herumgeirrt, aber dank der Hilfe von Soldaten konnten wir den Rückweg finden", berichtete der Präsident gut gelaunt. Man habe in der vergangenen Nacht ein kleines Abenteuer erlebt, sagte der erste indigene Staatschef Boliviens am Donnerstag vor Journalisten in Roboré.

Amazonas brennt auch in Bolivien

Morales war vor Ort, um an der Bekämpfung der verheerenden Brände teilzunehmen, die nicht nur in Brasilien, sondern auch in Bolivien wüten. Der Fernsehsender Uno veröffentlichte ein kurzes Amateurvideo, in dem Morales mitten in der Nacht in einem Wald in der Nähe des Dorfes Caballo Muerto mehrfach ruft: "Wo sind Sie? Wo sind Sie?"

Bolivien ist einer von neun südamerikanischen Staaten, auf deren Gebiet sich der Amazonas-Regenwald erstreckt. Die Regierung unter dem linksgerichteten Präsidenten Morales hatte am Mittwoch erklärt, Feuer hätten in diesem Jahr bereits 1,2 Millionen Hektar Wald und Grasland verwüstet. Umweltschützer gehen von einer deutlich größeren Fläche aus. (Weiterlesen: Feuer im Amazonas – Wo es noch brennt auf der Welt)