Berlin. Der 1. September ist der 244. Tag des Jahres 2019. Es sind noch 121 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen: Jungfrau. Namenstag haben Ägidius und Verena. An einem 1. September gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Durch eine Erhöhung der Tabaksteuer um 12,5 Prozent kostet in Australien die 20er-Packung Zigaretten umgerechnet etwa 16,80 Euro, so viel wie nirgendwo sonst auf der Welt.

2017 - In Hamburg geht nach achtjähriger Bauzeit der leistungsstärkste Röntgenlaser der Welt in Betrieb. Für Detailaufnahmen von Molekülen und Zellen werden in einem 3,4 Kilometer langen Tunnel pro Sekunde 27 000 Blitze erzeugt.

2014 - Bei einem Streit im Finanzamt Rendsburg erschießt ein Steuerberater einen Beamten in dessen Dienstzimmer. Er wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

2009 - Für die wichtigsten Gesellschaften des Handels- und Touristikriesen Arcandor eröffnet das Essener Amtsgericht das Insolvenzverfahren.

2004 - In der nordossetischen Stadt Beslan überfallen 32 Bewaffnete eine Schule und nehmen mehr als 1100 Geiseln. Beim Sturm von Sicherheitskräften zwei Tage später sterben mehr als 360 Menschen, darunter 186 Kinder sowie 31 der Terroristen.

1999 - Die Deutsche Bank 24 geht als selbstständige Filial- und Online-Tochter der Deutschen Bank an den Start. 2002 wird sie wieder integriert.

1969 - Der von der sozialliberalen Regierung entschärfte Paragraf 175 des StGB tritt in Kraft. Sex unter erwachsenen Männern über 21 ist nicht mehr strafbar. Ersatzlos gestrichen wird der § 175 erst 1994.

1949 - Die Deutsche Presse-Agentur dpa nimmt in Hamburg ihren Sendebetrieb auf.

1939 - Mit dem Angriff deutscher Truppen auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.

GEBURTSTAGE

1989 - Bill und Tom Kaulitz (30), deutsche Popmusiker, Mitglieder der Band Tokio Hotel („Durch den Monsun")

1979 - Katja Benrath (40), deutsche Regisseurin („Watu Wote/All of Us") und Schauspielerin

1942 - António Lobo Antunes (77), portugiesischer Schriftsteller („Die Leidenschaften der Seele")

1939 - Lily Tomlin (80), amerikanische Schauspielerin („Big Business")

1854 - Engelbert Humperdinck, deutscher Komponist (Oper „Hänsel und Gretel"), gest. 1921

TODESTAGE

2014 - Gottfried John, deutscher Schauspieler („James Bond 007 – Goldeneye", „Berlin Alexanderplatz"), geb. 1942

1159 - Papst Hadrian IV., Amtszeit 1154-1159, erster und bislang einziger englischer Papst, geb. um 1110/1120