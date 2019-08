Kein Bier für Boris: Verkäuferin in New York hält Tennis-Star für zu jung CC-Editor öffnen

Boris Becker ist mittlerweile 51 Jahre alt: Nicht jeder sieht ihm das an. Foto: imago images / Nordphoto

New York. Mehr als 30 Jahre jünger soll eine Supermarktverkäuferin in New York das Alter von Boris Becker eingeschätzt haben. Der 51-Jährige hatte seinen Ausweis vergessen und musste ohne Pils von dannen ziehen.