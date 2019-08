Polizisten sichern auf dem Ebertplatz Spuren. Foto: Marius Becker

Köln. In Köln kommt es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung in einer Männergruppe. Am Ende ist ein Somalier tot. Die Polizei versucht, Umstände der Tat und Hintergründe zu ermitteln.