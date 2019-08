Herne. Die Monokelkobra von Herne wurde gefangen – sie hielt seit Sonntag die Stadt in Atem.

Die tagelang gesuchte Giftschlange ist endlich gefasst. Die giftige Schlange sei am Freitag unter einer Stufe am Kellereingang lebend erwischt und von einem Schlangenexperten in Obhut genommen worden. "Niemand wurde verletzt", erklärte die Stadt Herne. Das Tier war am Nachmittag von einem Mitarbeiter des Stadtbetriebs Castrop-Rauxel in einer Kelleröffnung entdeckt worden. Er sprach von einem "gelb-goldfarbigen Tier", das sich sofort wieder Richtung Keller des betroffenen Wohnhauses zurückgezogen habe.

Die Schlange, eine hochgiftige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von mindestens 1,40 Metern, war am Sonntag im Treppenhaus von einer Bewohnerin entdeckt worden. Die Stadt vermutet, dass die Kobra aus der Wohnung eines Mieters stammt, in der dieser rund 20 Giftschlangen hielt. Dem jungen Mann wurde die Haltung der Schlangen mittlerweile untersagt. Am Montag wurden alle Tiere aus der Wohnung geholt. Der Mann hatte laut Stadt Herne bestritten, dass die Kobra aus seinen Beständen stamme.

Debatte um Haltung gefährlicher Haustiere ausgelöst

Die Kobra sorgte in den vergangenen Tagen auch in der Politik für eine neue Debatte über die Haltung gefährlicher Haustiere. Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Ich persönlich bin gegen die Haltung sehr gefährlicher Tierarten in Wohnungen oder Häusern." Ihr Ministerium prüfe gerade "die bestehenden rechtlichen Vorgaben und potenziell weitergehende Regelungen, eventuell auch eine Bundesratsinitiative."



Wer übernimmt die Kosten?

Die Stadt geht davon aus, dass die tagelange Suche hohe Kosten verursachen wird. "Am Ende des Tages wird es eine erhebliche Rechnung geben", sagte Oberbürgermeister Frank Dudda. Über die Höhe der bisherigen Kosten habe man aber noch keine Übersicht. Die operativen Maßnahmen, die Schlange zu finden, stünden im Vordergrund. "Wenn wir die Schlange haben, werden wir alles versuchen, die Schlange zuzuordnen. Wir werden natürlich gerne den Halter der Schlange in Haftung nehmen", sagte Ordnungsdezernent Johannes Chudziak.



Die Kobra habe "die ganze Zeit gezischt"

Die 17-jährige Bewohnerin Lisa-Marie Schapeit hatte die Schlange am Sonntag auf dem Weg zum Briefkasten entdeckt und die Polizei gerufen. "Ich bin die erste Treppe runter und habe schon so komische Geräusche gehört", berichtete sie der dpa am Mittwoch. Dann habe sie die Schlange zwischen zwei Wohnungstüren kriechen sehen. Das Tier habe die ganze Zeit gezischt. "Ich stand da in Panik und habe angefangen zu zittern." Schnell sei sie zurück in ihre Wohnung und habe die Tür verriegelt. Ihr Freund habe dann noch ein Foto gemacht. Später war die Schlange nicht mehr zu sehen.