Juan Carlos (l) kommt am Krankenhaus an. Foto: Ángel Díaz Briñas/Europa Press

Madrid. An chirurgische Eingriffe ist Juan Carlos schon gewöhnt. Immer wieder kam er in den vergangenen Jahren wegen diverser Leiden unters Messer. Aber jetzt musste Spaniens alternder Ex-König am Herzen operiert werden. Felipe und Sofía standen ihm bei.