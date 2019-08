Scarlett Johansson ist laut Schätzungen des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ derzeit die bestbezahlte Schauspielerin der Welt. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

New York. Zum zweiten Mal in Folge führt Scarlett Johansson die „Forbes“-Liste der bestverdienenden Schauspielerinnen an. Doch mit den Gagen ihrer männlichen Kollegen kann der „Avengers“-Star nicht mithalten.