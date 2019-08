Verkehrsminister will Erleichterungen für Fahrschüler MEC öffnen

Verkehrsministerium will Automatik-Führerschein attraktiver machen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Berlin. Die E-Mobilität in Deutschland soll Fahrt aufnehmen. Der Verkehrsminister will Anreize dazu schon in Fahrschulen setzen. Bisherige Beschränkungen bei Führerscheinprüfungen sollen wegfallen.