Tausende Niederländer spielen mit dem Gedanken, das aus der EU austretende Großbritannien am Strand gegenüber zu verabschieden. Symbolfoto: imago images/Westend61/Jo Kirchherr

Amsterdam. Ein Niederländer will den sich abzeichnenden EU-Austritt Großbritanniens an Halloween entsprechend würdigen – mit einer Party am Strand gegenüber der britischen Inseln.