Köln. Der plötzliche Tod von Hauptdarsteller Ingo Kantorek hat das Team seiner Vorabendserie tief erschüttert. Makaberer Zufall: Ausgerechnet diese Woche sollte ein Autounfall über den Bildschirm laufen. Der Sender greift ein.

Nach dem tödlichen Autounfall des Schauspielers Ingo Kantorek hat der Sender RTL II aus Respekt vor dem Toten bestimmte Szenen aus dessen Vorabendserie „Köln 50667“ herausgeschnitten.

Dabei geht es um ein illegales Autorennen, das eine andere Serienfigur fahren will. Laut Drehbuch wäre zu Anfang dieser Woche ein Autounfall zu sehen gewesen, erläuterte ein RTL-II-Sprecher am Montag in München. „Dies ist ein unglücklicher und trauriger Zufall. Hier haben wir sofort gehandelt und entschieden, den gedrehten Unfall (...) aus Pietätsgründen (...) nicht zu zeigen.“

Betroffen seien Episoden vom Montag- und Dienstagabend. Ganz herausstreichen könne man den Handlungsstrang nicht, da er seit Wochen in der Serie zu sehen ist.

Das Team sei „zutiefst geschockt und voller Trauer“ um den Kollegen und seine Frau Suzana, betonte der Sender. Die Serie „Köln 50667“ werde fortbestehen, das sei eine Entscheidung im Sinn Kantoreks: „Das war seine Sendung“, erläuterte der Sendersprecher. „Ingo wollte immer das Beste für seine Sendung und für das Team.“ Doch komme nicht infrage, die von Kantorek dargestellte Rolle des Alex von jemand anderem spielen zu lassen. „Ingo war ein außergewöhnlicher Mensch und hat seit der ersten Stunde von 'Köln 50667' die Serie nachhaltig mitgeprägt. Daher werden wir die Rolle des Alex, die Ingo so leidenschaftlich und authentisch verkörpert hat, nicht neubesetzen.“

Die mit Kantorek produzierten Folgen seien noch bis ungefähr Anfang Oktober bei „Köln 50667“ zu sehen, so der Sender. „Die Fans haben also die Möglichkeit, sich von ihm langsam zu verabschieden - wir sind uns sicher, Ingo hätte es so gewollt. Die Serie und seine Fans waren ein wichtiger Teil seines Lebens und lagen ihm sehr am Herzen.“

Aus zunächst ungeklärten Gründen waren Kantorek (44) und seine 48 Jahre alte Frau in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags auf der A8 nahe Sindelfingen (Baden-Württemberg) von der Fahrbahn abgekommen, als sie auf einen Parkplatz fahren wollten. Ihr Auto war gegen eine Betonwand und dann in einen parkenden Sattelzug gefahren. Kantorek war laut Polizei noch an der Unfallstelle gestorben. Seine Frau war wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Anzeige Anzeige

In der abgeschirmten Welt der Fernsehshow „Promi Big Brother“ soll Kandidatin Janine Pink unterdessen nichts über den Tod ihres Schauspielkollegen und guten Freundes Kantorek erfahren. „Die Bewohner werden von 'Big Brother' nur über Todes- und Krankheitsfälle aus dem engsten Verwandtenkreis informiert“, so ein Sat.1-Sprecher am Montag.

Kantorek und Pink (32) hatten für die Reality-Soap „Köln 50667“ des Senders RTL II gemeinsam vor der Kamera gestanden. Pink ist derzeit als Kandidatin bei „Promi Big Brother“ in der von Kameras überwachten Show eingesperrt und hat keinen Kontakt nach außen.