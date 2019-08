Nur noch Geröll: Ein Mädchen hält ein Schild mit der Aufschrift "Zieh die Notbremse" (Pull the Emergency Brake) während sie den ehemaligen Gletscher Okjökull wandert. Foto: dpa/Felipe Dana/AP

Reykjavik . "Dieses Denkmal bezeugt, dass wir wissen, was passiert und was getan werden muss", steht auf der Gedenktafel am früheren Gletscher Okjökull. Vorher-Nachher-Bilder zeigen die Ausmaße des Gletscherschwundes.