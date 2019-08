Mann sucht Gegenstand in Gully – und wird von Auto überrollt CC-Editor öffnen

Was der Mann in dem Gullydeckel suchte, blieb unklar. Symbolbild: imago images/Steffen Schellhorn

Kiefersfelden. Ein schreckliches Unglück ereignete sich in Bayern: Ein 62-Jähriger suchte etwas in einem Gully und legte sich flach auf den Boden. Ein Autofahrer überrollte den Mann und verletzte ihn so schwer, dass er im Krankenhaus verstarb.