Wacken. Bei dem Schleswig-Holsteinischen Heavy-Metal-Musikfestival ändert sich die Gesellschafterstruktur. Die Wacken-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen werden nach eigener Aussage jedoch "die Chefs bleiben".

Bei der Betreibergesellschaft des Wacken Open Air kommt es zu Veränderungen in der Gesellschafterstruktur. Wie das Unternehmen am Samstag gegenüber dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) bestätigte, hat die International Concert Service GmbH (ICS) einen Partnerschafts- und Investitionsvertrag mit der international erfolgreich agierenden "Superstruct Entertainment" abgeschlossen.

Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden. Zu den zukünftigen Gesellschafteranteilen wollten sich die Wacken Open Air-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen nicht äußern. "Wir bleiben die Chefs wie seit 30 Jahren und die nächsten 30 Jahre", sagte Hübner gegenüber dem shz.

ICS produziert WOA und Hamburg Metal Dayz

Das ICS Flaggschiff ist das Wacken Open Air (WOA). Das weltberühmte Heavy Metal Musikfestival findet jeden Sommer an drei Tagen in Wacken statt. Seit vielen Jahren kommen über 70.000 Fans aus aller Welt, um bis zu 200 internationale Bands auf neun Bühnen zu erleben.

ICS produziert und vermarktet zudem Events wie die Hamburg Metal Dayz, die Wacken Winter Nights und das Werner Rennen – eine mehrtägige Veranstaltung, die Motorsport und Live-Musik erfolgreich verbindet.

Holger Hübner und Thomas Jensen, Gründer und Co-CEOs von ICS, erklären zur neuen Partnerschaft: "Der Beitritt zum Superstruct-Netzwerk ist eine großartige Nachricht für unser Team und unsere Fans. Wir werden weiterhin erstklassige Erlebnisse durch unser Portfolio an Live-Events bieten, sind nun aber zusätzlich in der Lage, von einem Partner mit globalem Netzwerk und Erfahrung zu profitieren. Das wird uns helfen, weiter zu wachsen und das, was wir tun, noch professioneller zu machen. Hübner und Jensen freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem Superstruct-Team, "um auch zukünftig an die Grenzen des Möglichen zu gehen".

Unser Ziel bleibt es weiterhin, die Heavy Metal Fans auf der ganzen Welt zu begeistern und Menschen mit unseren Live-Aktivitäten glücklich zu machen. Holger Hübner und Thomas Jensen, Gründer und Co-CEOs von ICS

James Barton, CEO von Superstruct, sagt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ICS, dem Weltmarktführer für Heavy Metal. Unter der Leitung von Holger und Thomas, und unterstützt von einem erfahrenen Team, das ein Portfolio hochwertiger Veranstaltungen betreut, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam ICS weiter ausbauen und das Unternehmen als auch seine Veranstaltungen auf die nächste Stufe bringen können.