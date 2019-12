Zu wenig Wind: Ankunft von Greta Thunberg in Lissabon verzögert sich CC-Editor öffnen

Der Katamaran "La Vagabonde" mit Greta Thunberg an Bord auf dem Weg nach Lissabon. Foto: dpa/GSCCnetwork

Hampton/Madrid. Seit Mitte November ist Greta Thunberg wieder auf dem Atlantik unterwegs: Eine australische Familie nimmt die junge Klimaaktivistin und ihren Vater mit ihrem Katamaran "La Vagabonde" mit. In Madrid will sie am UN-Klimagipfel teilnehmen.