Weniger als drei Wochen vor Beginn der nach Madrid verlegten Weltklimakonferenz hat sich Klimaaktivistin Thunberg auf einem Katamaran auf die Rückreise nach Europa gemacht. Foto: dpa/Ben FinleyAP

Hampton/Madrid. Seit Mitte November ist Greta Thunberg wieder auf dem Atlantik unterwegs: Eine australische Familie nimmt die junge Klimaaktivistin und ihren Vater mit ihrem Katamaran "La Vagabonde" mit. In Madrid will sie am UN-Klimagipfel teilnehmen.