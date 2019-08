In See gestochen: Greta Thunberg auf dem Weg nach Amerika CC-Editor öffnen

Sind auf dem Weg: Greta Thunberg und Boris Herrmann. Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Plymouth. Am 23. September will Greta Thunberg am Klimagipfel in New York teilnehmen, über den Atlantik fährt sie im Segelboot.