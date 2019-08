Der schwer verletzte Junge musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Foto: imago images / Peter Endig

Hilders. Zusammen mit einem Freund ist ein Zwölfjähriger in Hessen auf das Dach seiner Schule geklettert und in die Tiefe gestürzt. Er schwebt in Lebensgefahr.