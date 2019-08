Hersteller von Wegwerfartikeln wie Zigaretten und Einwegkaffeebechern sollen künftig stärker an den Kosten der Stadtreinigung beteiligt werden. Foto: Martin Gerten

Berlin. Deutschlands Städte zahlen für die Müllentsorgung viel Geld. Umweltministerin Schulze sieht die Hersteller von Wegwerfartikeln in der Pflicht - und will sie stärker an den Kosten beteiligen.