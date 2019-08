Antalya. Die neuerliche Festnahme eines deutschen Staatsbürgers bei der Einreise in die Türkei verunsichert deutsche Urlauber. Wann ist das Risiko groß, an der türkischen Grenze gestoppt zu werden?

Die Türkei hat wieder einen Deutschen an ihrer Landesgrenze abgewiesen: Der Intendant des Hamburger Mut!Theaters, Mahmut Canbay, wurde festgenommen und acht Stunden lang verhört, berichtete er der Deutschen Presse-Agentur. Dem Deutsch-Türken kurdischer Abstammung sei ein Anwalt verweigert worden. Türkische Beamte hätten ihn zu einer Karikatur des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan befragt, die ihm ein Bekannter per Whatsapp zugeschickt hatte. Am Donnerstagabend wurde Canbay schließlich in ein Flugzeug nach Köln gesetzt.

Der Hinweis, dass regierungskritische Äußerungen Türkei-Urlaubern Probleme bereiten können, findet sich seit geraumer Zeit in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts für die Türkei. Demnach wurden Touristen schon häufiger gezwungen, ihr Smartphone zu entsperren, damit türkische Beamte Mails, Kontakte und Chats einsehen können. Dortige Äußerungen, die aus deutscher Sicht von der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gedeckt sind, können in der Türkei in Strafverfahren münden.

Ausreichend ist im Einzelfall das Teilen oder "Liken" eines fremden Beitrags entsprechenden Inhalts. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch nichtöffentliche Kommentare in sozialen Medien etwa durch anonyme Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Auswärtiges Amt in seinen Reisehinweisen zur Türkei

Tatsächlich sind beispielsweise Facebook-Einträge, die die türkische Justiz als "Terrorpropaganda" oder auch "Präsidentenbeleidigung" wertete und verfolgte, deutschen Urlaubern in der Türkei schon mehrfach zum Verhängnis geworden. Jüngstes Beispiel: Ein 36-jähriger Mann aus Hessen mit türkischen Wurzeln, der bereits Ende Juli bei der Einreise im türkischen Badeort Antalya festgenommen wurde.



Die Justiz wirft ihm laut WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung "Terrorpropaganda" vor, wegen einiger auf Facebook geteilter Beiträge mit PKK-Bezug. Ein Haftrichter habe entschieden, dass der Mann wegen Fluchtgefahr zunächst in Untersuchungshaft bleiben müsse. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Bis zu einem Prozess könnte es aber noch eine Weile dauern: In der Türkei beginnen am Wochenende die Bayram-Feiertage. Der ganze Staatsapparat liegt dann tagelang lahm.



Obacht in den sozialen Netzwerken

Ausreichend für Strafverfolgungen oder Festnahmen könne "im Einzelfall das Teilen oder 'Liken' eines fremden Beitrags entsprechenden Inhalts" sein, warnt das Auswärtige Amt weiter. Es müsse zudem davon ausgegangen werden, "dass auch nichtöffentliche Kommentare in sozialen Medien etwa durch anonyme Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden."

Im Jahr 2017 hatte eine ganze Serie von Festnahmen deutscher Staatsbürger aus solchen "politischen Gründen" zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara geführt. Seitdem ist die Mehrzahl der aus diesen Gründen festgesetzten Deutschen freigekommen.

Anzeige Anzeige

PKK, Gülen und Erdogan-Kritik tabu

Medienberichten zufolge sitzen derzeit noch sieben deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in der Türkei in Haft, wobei sich die Vorwürfe oft auf Äußerungen in den Online-Netzwerken stützen. Als "Terrororsyndikate" stuft die türkische Regierung etwa die kurdische Arbeiterpartei PKK ein sowie die islamische Gülen-Bewegung. Öffentliche Sympathiebekundungen mit diesen Gruppierungen oder Kritik an der türkischen Regierung bergen somit das Risiko, bei der Einreise oder während des Türkei-Urlaub festgenommen oder mit einer Ausreisesperre belegt zu werden.