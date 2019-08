Channing Tatum zieht sich für eine Weile aus der virtuellen Welt zurück. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

New York. Der Schauspieler will sein Telefon in Zukunft weniger nutzen. Der Grund? Er sucht nach neuer Kreativität, die er meint nur in der echten Welt zu finden, nicht in der virtuellen.