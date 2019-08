Eine Fläche von der Größe Nordrhein-Westfalens ist in Sibirien bereits abgebrannt. Umweltschützer gehen davon aus, dass es noch Monate dauern könnte, bis sich die Situation normalisiere. Foto: Emergency Situations Ministry Press Service/AP

Moskau. Die Zahl der Brände in hohen nördlichen Breiten ist so groß wie nie. Riesige Waldflächen sind in Gefahr, in Sibirien breiten sich die Flammen immer weiter aus.