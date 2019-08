München. Der US-Punksänger Iggy Pop trinkt gern guten Wein - und zwar täglich und in nicht kleinen Mengen. „Ich halte eine Flasche Wein für die mir gemäße Dosis“, sagt der 72-Jährige in der aktuellen Ausgabe des „Playboy“.

US-Punksänger Iggy Pop (72) genießt sein Leben in vollen Zügen - inklusive reichlich Wein. „Ich halte eine Flasche Wein für die mir gemäße Dosis“, sagte er dem „Playboy“.

Und weiter: „Ich mag Weißwein. Noch mehr schätze ich allerdings einen guten Roten aus dem Burgund oder von der Rhône. Das Ding mit Bordeaux, der mir auch schmeckt, ist, dass die Preise so höllisch hoch geworden sind.“

Was seine Gesundheit angeht, räumt er ein: „Um für die Tournee in Form zu kommen, habe ich meinen Konsum einschränken müssen – auf eine halbe Flasche pro Tag.“ Zudem betreibe er regelmäßig die chinesische Meditationsform Qigong.

In Deutschland stand Iggy Pop zuletzt Ende Juli in Lörrach auf der Bühne. Am 6. September erscheint sein neues Album „Free“, Tourneetermine sind aktuell nicht bekannt.