Schreckmoment für Pink: Eine Privatmaschine mit Crewmitgliedern der Sängerin fing Feuer – alle Passagiere blieben glücklicherweise unverletzt. Foto: imago images/Future Image International/OEXENHOLT FOTO/Ritzau Scanpix/AFP/Collage

Kopenhagen. Schreckmoment an Bord eines Privatflugzeugs für die Entourage von US-Rockstar Pink: Die aus Oslo kommende Maschine ist in der Nacht zum Dienstag bei der Landung im dänischen Aarhus in Brand geraten.